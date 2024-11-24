انزلقت قدماه.. مصرع مهندس سقط من أعلى سور في مدينة 6 أكتوبر

لقي مهندس مصرعه إثر سقوطه من أعلى سور يتم بناؤه عقب انزلاق قدميه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف مهندس ميكانيكا أعلى سور يتم بناؤه انزلقت قدماه مما نتج عنه سقوطه ووفاته متأثرا بإصابته، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.