فراعنة الكوميتيه تحصد ذهبية كأس العالم للكاراتيه بإسبانيا

حصل المنتخب القومى للرجال كوميتيه على ذهبية كاس العالم، بعد الفوز على المنتخب الايرانى فى ختام منافساته بالبطولة، وكان قد فاز فريق منتخب مصر للرجال كومتية على فريق ايطاليا، وتأهل إلى النهائي لينافس على الميدالية الذهبية.

من جانبه أكد كابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، أنه على ثقة كاملة في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب في منافسات البطولة العالمية وانتزاع الميداليات المتنوعة.

وأضاف محمد الدهراوي، أن مجلس الإدارة حريص على تذليل كل العقبات أمام جميع عناصر منتخب مصر والجهاز الفني من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود على منصات التتويج.

وحرص كابتن محمد الدهراوي، على الاجتماع مع المنتخب المصرى على هامش المشاركة في بطولة العالم المقامة باسبانيا من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز لتحقيق الهدف الذى نسعى اليه جميعاً والفوز بلقب بطولة العالم.

وأشاد محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى بابطال منتخبنا الوطني والبعثة المصرية المشاركة في كأس العالم للفرق بأسبانيا 2024 .

وأشاد الدهراوي، بالاداء البطولى والمتميز لابطال منتخب الكاتا رجال والكومتيه رجال و فريق الكومتية انسات

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه إلى أنه على ثقة عالية فى ابطال منتخبنا الوطنى وقدرتهم على التمثيل المشرف في أكبر الاحداث والبطولات والوصول إلى منصات التتويج العالمية.

وكان قد اقيم إجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى على هامش بطولة كأس العالم المقامة حاليا بأسبانيا وشهد الاجتماع حضور انطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي والكابتن محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى والسادة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولى.