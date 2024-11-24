ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير شؤون روسية: موسكو ستقابل أي تهديد لأمنها القومي بعنف

الدكتور سمير أيوب،
الدكتور سمير أيوب، خبير الشؤون الروسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور سمير أيوب، خبير الشؤون الروسية، إن روسيا أطلقت صاروخًا من أكثر الصواريخ تطورًا، وهذا ليس ردًا على أوكرانيا بل هو تحذير فقط، لأنه لو كان ردًا لرأينا عشرات الصواريخ يمكن أن تتساقط على أوكرانيا.

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استخدام روسيا هذا النوع من الصواريخ المتطورة ضد مصنع عسكري في مدينة دنيبروبتروفسك، يؤكد للدول الداعمة لأوكرانيا أن في حال تعرض روسيا، لأي هجوم رأت فيه تهديدًا لأمنها القومي والبنى التحتية الاستراتيجية فيمكن أن ترد بشكل قاسٍ على نظام كييف.

وتابع:« في حال تعرض روسيا لتهديدات أمريكية وخاصة بعد سماح أمريكا لأوكرانيا أن تستخدم أسلحة وصواريخ متطورة، فالتصعيد الروسي سيكون قويا للغاية، خاصة أن روسيا في الفترة الأخيرة تتحدث بشكل كبير عن القاعدة العسكرية لحلف الناتو التي افتتحت في بولندا، وتم تزويدها بأنظمة صواريخ متطورة، وهذا تعتبره روسيا خطرا كبيرا عليها».

الدكتور سمير أيوب أوكرانيا روسيا