خبير شؤون روسية: موسكو ستقابل أي تهديد لأمنها القومي بعنف

قال الدكتور سمير أيوب، خبير الشؤون الروسية، إن روسيا أطلقت صاروخًا من أكثر الصواريخ تطورًا، وهذا ليس ردًا على أوكرانيا بل هو تحذير فقط، لأنه لو كان ردًا لرأينا عشرات الصواريخ يمكن أن تتساقط على أوكرانيا.

وأضاف «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استخدام روسيا هذا النوع من الصواريخ المتطورة ضد مصنع عسكري في مدينة دنيبروبتروفسك، يؤكد للدول الداعمة لأوكرانيا أن في حال تعرض روسيا، لأي هجوم رأت فيه تهديدًا لأمنها القومي والبنى التحتية الاستراتيجية فيمكن أن ترد بشكل قاسٍ على نظام كييف.

وتابع:« في حال تعرض روسيا لتهديدات أمريكية وخاصة بعد سماح أمريكا لأوكرانيا أن تستخدم أسلحة وصواريخ متطورة، فالتصعيد الروسي سيكون قويا للغاية، خاصة أن روسيا في الفترة الأخيرة تتحدث بشكل كبير عن القاعدة العسكرية لحلف الناتو التي افتتحت في بولندا، وتم تزويدها بأنظمة صواريخ متطورة، وهذا تعتبره روسيا خطرا كبيرا عليها».