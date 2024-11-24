اختل توازنه.. سقوط عامل من الطابق الخامس في العمرانية

لفظ عامل يحمل جنسية دولة عربية مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس بشرفة الشقة محل سكنه عقب اختلال توازنه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

تلقي الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور علي جثة عامل يحمل جنسية دولة عربية وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه بشرفة شقته بالطابق الخامس وسقط متوفيا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.