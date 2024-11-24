250 صاروخًا وقذيفة من لبنان تهز شمال إسرائيل منذ الفجر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتصاعد الهجمات من الأراضي اللبنانية تجاه شمال إسرائيل، حيث تم تسجيل إطلاق أكثر من 250 قذيفة وصاروخ منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، ما أثار حالة من التوتر الشديد في المنطقة الحدودية.

وذكرت التقارير أن صافرات الإنذار دوّت بشكل مكثف في عدة مناطق شمالية، بما في ذلك بلدات شتولا وشوميرا وإيفين مناحم الواقعة في الجليل الغربي.

كما شملت الإنذارات مناطق في محيط الكريوت بالقرب من مدينة حيفا، إلى جانب عدد من المستوطنات الأخرى في الجليل.

الجهات الإسرائيلية المختصة أكدت أن الأنظمة الدفاعية تم تفعيلها للتعامل مع القذائف، مع استمرار توجيه التحذيرات للسكان بالفرار إلى الملاجئ.