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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع مشرف مقاولات سقط من الطابق الثالث أثناء عمله بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي مشرف مقاولات مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء عمله بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام مشرف مقاولات بعمله اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث مما تسبب في مصرعه، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أختل توازنه انتقلت الأجهزة الأمنية النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة الإجراءات القانونية أجهزة الأمن