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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل ريال مدريد فى مواجهة ليجانيس في الدوري الإسباني

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا
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أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة اليوم أمام ليجانيس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد على ملعب “البلدي دي بوتاركي”، حيث يسعى النادي الملكي إلى تقليص الفارق مع فرق الصدارة، إذ يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة 

التشكيلة الرسمية لريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، أنطونيو روديجير، راؤول أسنسيو، فيران جارسيا

خط الوسط: أردا جولر، إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس

خط الهجوم: جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور

 

يشهد التشكيل عودة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى عرين الفريق، بينما يشارك فيديريكو فالفيردي كظهير أيمن لتعويض غياب كل من داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

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