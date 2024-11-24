جامعة العريش تفعل برتوكول التعاون مع "ناصر العسكرية" وتستضيف ثاني دورات الأكاديمية

في إطار برتوكول التعاون بين جامعة العريش والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

جامعة العريش ترسل رسالة الأمن والأمان الذي تحظى به سيناء الحبيبة.

تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ثاني دوراتها بعنوان "الأزمات والتفاوض" برحاب جامعة العريش.

ويأتي ذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين الجامعة والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة التثقيفية والعلمية، وتبادل الخبرات التي بين الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومختلف الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية.

وفي هذا الصدد بدأت اليوم محاضرات دورة "الأزمات والتفاوض"، حاضر فيها اللواء محمد فرغلي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية وبإشراف اللواء حسام فارس، وتناولت محاضرات اليوم التوعية بمفهوم ( الأزمات )، هذا وقد حضر الدورة عدد كبير من الدارسين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وأفراد المجتمع السيناوي لترسل الجامعة رسالة بالأمن والأمن الذي تحظى بة سيناء الحبيبة.

كما توجه الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومدير أكاديمية ناصر العسكرية الذي أتاح الفرصة لإقامة هذه الدورات في جامعة العريش للمرة الثانية ليعود النفع والاستفادة لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والهيئة المعاونة و الهيكل الإداري وأيضا أفراد المجتمع السيناوي.