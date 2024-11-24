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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أفريقي يشوه وجه زوجته بماء مغلي بسبب خلافات أسرية ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على أجد الأشخاص يحمل جنسية دولة أفريقية المتهم بسكب ماء مغلي علي وجه زوجته تحمل نفس جنسيته بسبب خلافات اسرية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال ربة منزل تحمل جنسية دولة أفريقية وادعاء سكب ماء مغلي علي وجهها واتهمت زوجها ومقيمة بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص وبالتقابل مع المصابة أفادت بأن زوجها يحمل نفس جنسيتها قام بسكب ماء مغلي علي وجهها في مشاجرة نشبت بينهما بعد اكتشافها علاقته مع أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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