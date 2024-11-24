انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بـ"طب المنوفية" وحسم مقاعد باقي الكليات بالتزكية



انطلقت الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة اليوم، وتحت إشراف الدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب، اما باقي الكليات فتم حسم جميع المقاعد بالتزكية.

ودعا الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، طلاب الكلية التي تجرى بها الإنتخابات إلى ضرورة المشاركة الفعالة في اختيار ممثليهم، لكي يتمكنوا من تشكيل مجالس الإتحادات الطلابية بصورة حضارية تليق بمكانة جامعة المنوفية، مؤكدًا على أهمية إعطاء الاصوات الانتخابية لمن لديهم القدرة على خدمة الطلاب وحسن تمثيلهم والتأثير الإيجابي لحثهم على ممارسة الأنشطة، مشيرًا إلى أن النتائج أعلنت عقب انتهاء عمليات الفرز للصناديق، وسوف تجرى الإعادة غدا لعدم اكتمال النصاب لحسم النتيجة.

و أشار الدكتور ناصر عبدالباري إلى أن انتخابات الجولة الأولي بكليات الجامعة بدأت منذ الساعة التاسعه صباحًا وحتى الثانيه مساءا حيث بدأت الانتخابات بكلية الطب بالفرقه الثانيه في لجنة الأسر لعدد 3 واللجنة الثقافية لعدد 4 وكذلك الفرقه الرابعه لعدد 3 طلاب، موضحًا أنه تبين بعد الفرز أنه لم يكتمل النصاب القانوني وسيتم إجراء الإعادة غدًا الإثنين، مشيرًا إلي أن باقي كليات الجامعه فقد حسمت بالتزكية .

وقد أجريت عملية التصويت تحت إشراف اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات برئاسة كلًا من الدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور منصور محمد احمد. عميد كلية الحقوق، والدكتور عصام الدين يسري هلال. وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد جميل شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب

وتستكمل الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، ثم يوم الأربعاء 27 نوفمبر بانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد اعتمدت الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 - 2025، والتي بدأت بفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات، ومن المقرر أن تنتهي الانتخابات يوم الخميس المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.