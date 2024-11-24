رئيس جامعة سوهاج يتفقد 53 اختراعا بالمؤتمر الدولي الرابع للابتكار.. صور

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المعرض الذي اقيم علي هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للإبتكار تحت عنوان"مستقبل الابتكار وريادة الاعمال، يرافقه الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة والدكتور معتز عطا مدير التايكو بالجامعة ونخبه من عمداء ووكلاء الكليات والمخترعين واولياء امورهم، وذلك بمقر المركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وأكد الدكتور حسان النعماني علي سعى الجامعة الدائم لتقديم الدعم اللازم للمبتكرين وعلماء المستقبل، وذلك إيماناً بأهمية الاستفادة من الأفكار العلمية لجيل الشباب ومشاركتهم الإيجابية فى خدمة مجتمعهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والإبتكار والتواصل مع اقرانهم من خلال تنظيم تلك المعارض، وتلبية احتياجاتها لتقديم حلول للمشكلات والقضايا المجتمعية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الجمهورية الجديدة.

و أشاد "النعماني" بالابتكارات والاختراعات المعروضة، مبدياً سعادته بالنماذج الشبابية المبدعة من المبتكرين و رواد الاعمال، وموجهاً بتنفيذ هذه الأفكار لتكون مشروعات ملموسة علي أرض الواقع.

وقال الدكتور خالد عمران انه شارك بالمؤتمر مخترعين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة الزقازيق، حلوان، والقاهرة، وسوريا، وجامعة سوهاج، وايضاً من طلاب الجامعة وعدد من الطلاب بالمراحل المختلفة بالتعليم القبل الجامعي.

وأوضح الدكتور معتز عطا انه تقدم للمؤتمر اكثر من 250 مبتكر، حيث تم اختيار أفضل 53 اختراع وذلك في مجالات الطاقة، ومجالات الزراعة، ومجالات الاستدامة، والتلوث الصناعي، والمستخلصات لعلاج الامراض، وتنصنيع روبوتات، وفي مجالات الطاقة الشمسية وغيرها من المجالات.

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