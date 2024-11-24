بعد مواجهة ساوثهامتون.. محمد صلاح يحقق أرقامًا تاريخية مع ليفربول

قاد الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، الريدز، لفوز غالٍ على مضيفه ساوثهامتون، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الاحد ، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

سجل الفرعون المصرى هدفين من ثلاثية ليفربول، فى الدقيقتين 65، والـ 82 جاء الهدف الثانى من ركلة جزاء.

وبهدفى اليوم، وصل صلاح إلى 100 هدف مع ليفربول خارج ملعبه «أنفيلد» في كل البطولات، ليصبح ثالث لاعب يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع الريدز خارج ملعبه، بعد الثنائي إيان راش، وروجر هانت.

كما وصل "مو صلاح" إلى المساهمة في إحراز 13 هدفًا خلال 12 مباراة في "البريميرليج" ضد ساوثهامبتون، حيث سجل 8 أهداف وصنع 4.

واحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافى البريميرليج هذا الموسم حتى الآن بـ 10 أهداف، بهدفين أقل عن إيرلنج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، المتصدر.