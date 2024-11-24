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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فوز طالب برياضية أسيوط بثلاث ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال بكينيا

الطالب نور الدين
الطالب نور الدين محمد زكي،
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رئيس جامعة أسيوط: طلابنا يقدمون نماذج مشرفة فى جميع المحافل والمسابقات المحلية والدولية

 

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الطالب نور الدين محمد زكي، بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، وأحد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، التابع لوزارة الشباب والرياضة، لحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا، لرفع الأثقال للشباب والناشئين، التي أقيمت بكينيا خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2024، حيث حقق اللاعب ذهبية الخطف، وذهبية الكلين، وذهبية المجموع، بمنافسات فئة وزن 67 كجم.

وأشاد رئيس الجامعة، بحرص الدولة على الاستمرار في تقديم الدعم الكامل للأبطال الرياضيين، وامتلاك مصر منتخبات قوية على مستوى الشباب والناشئين، والقدرة على تحقيق نتائج مميزة في مختلف المحافل الدولية، مشيراً إلى أن بطولة إفريقيا تعد من أبرز المنافسات الرياضية على المستوى القاري، ويعتبر الفوز فيها إنجازًا كبيرًا يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، مؤكداً على دعم إدارة الجامعة للموهوبين في مختلف المجالات.

أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي التربية الرياضية الدكتور احمد المنشاوي الدعم الكامل ألف المحلية والدولية