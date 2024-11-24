بهدف علي الملواني.. الإسماعيلي يهزم بتروجت ويحقق الانتصار الأول في الدوري

حقق فريق الإسماعيلي أول انتصار له في الدوري الممتاز للموسم الحالي بالفوز على ضيفه بتروجت بهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

سجل هدف الدراويش الوحيد اللاعب علي الملواني في الدقيقة 90 من اللقاء ليمنح الدروايش الانتصار الأول في “دوري نايل”.

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري بينما تجمد رصيد بتروجت عند نقطتين في المركز الثالث عشر.

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة بتروجت في “دوري نايل”.

تشكيل الإسماعيلي كالتالي-

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع : حاتم سكر - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار -محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد - إريك تراوري - محمد عبد السميع.

خط الهجوم: نادر فرج - خالد النبريصي - مروان حمدي

ويجلس على البدلاء في المباراة كلًا من: كمال السيد ، عماد حمدي ، على الملواني ، محمد حسن، محمد زيدان ، محمد خطاري، عمر القط، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح.

تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلي

فيما جاء تشكيل فريق بتروجيت الذي أعلنه سيد عيد المدير الفني للفريق كما يلي:-

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، هادي رياض، أحمد بحبح، أحمد رضا.

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، توفيق محمد، بدر موسى، محمد دودو.

خط الهجوم: جبريل شاشيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: زياد فرج، عبد الله محمود، إسماعيل بامبا، محمد علي عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي، محمد خليفة.