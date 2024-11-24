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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يقلب الطاولة على ساوثهامبتون في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
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حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ساينت ماري.

بدأت الإثارة في الدقيقة 30  استغل دومينيك سوبوسلاي خطأ دفاعيًا من ساوثهامبتون وسدد كرة صاروخية في الشباك لم يستسلم أصحاب الأرض، ونجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42 بعد ركلة جزاء تصدى لها الحارس كيليهر، لكن أرمسترونج تابع الكرة المرتدة وأودعها في المرمى.
وفي الدقيقة 56، تقدم ساوثهامبتون بهدف ثاني لماتيوس فيرنانديز الذي سدد كرة أرضية 
استعاد ليفربول توازنه في الدقيقة 65، حيث تمكن محمد صلاح من إعادة  المباراة إلى نقطة التعادل.

وفي الدقيقة 83، واصل محمد صلاح تألقه وسجل هدف الفوز لفريقه من ركلة جزاء

موقف الفريقين بعد المباراة:

 

رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة ليواصل تصدره جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المركز العشرين.

بهذا الفوز، يؤكد ليفربول قوته وسعيه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسط تألق مستمر للنجم المصري محمد صلاح الذي قاد فريقه للفوز بأداء استثنائي.

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