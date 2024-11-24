تفاصيل ضبط سائق سيارة نقل صدم اتوبيس في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن اصطدام سيارة نقل بأتوبيس بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إصطدام سيارة نقل بأتوبيس هيئة نقل عام بطريق الأتوستراد بالقاهرة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية) وقدم تقرير طبى مُتضمناً إصابة والــده (سائق بهيئة النقل العام- مقيم بالمرج "بجــرح متهتك بالساق اليمنـــى") وقرر بأنه بتاريخ 31/10/2024 ، وحال توقف والده بالأتوبيس قيادته "تابع لجهة عمله" على جانب طريق الأوتوستراد بدائرة القسم، إصطدمت به من الخلف سيارة نقل مجهـــولة، نتج عن ذلك تلفيات بالأتوبيس ، ولدى محاولته إيقاف قائدهــا إصطدم به مُحدثاً إصابته المُنوه عنهــا ، ولاذ بالفـــــرار ، وأفاد بعدم تقدمه بالبلاغ فى حينه للإطمئنان على حالة والده الصحية.



بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة وتبين أنها "بدون لوحات معدنية".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محل الواقعة خوفاً من تعدى الأهالى عليه.



جرى إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

