انتشال الجثة الثانية من تحت أنقاض جبل الطروان شمال الخارجة بالوادي الجديد

الأحد 24/نوفمبر/2024 - 06:17 م

تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، منذ قليل، من انتشال الجثة الثانية لأحد المفقودين الخمسة في حادث انهيار جبل صخري بمنطقة جبال تروان بمدينة الخارجة .

حيث تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثمان محمد علي محمد علي، 44 عاما، ومقيم الخارجة، وبذلك ارتفع عدد من تمكنت الشرطة من انتشال جثثهم من تحت الأنقاض إلى جثتين فيما تواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع معدات مصلحة الري والمياه الجوفية والكهرباء رفع الأنقاض بحثا عن جثث أخرى.

وكانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد منذ ساعة جثة مصطفى على حامد محمد 45 عاما مقيم مدينة الخارجة وجاري استخراج باقي جثث المفقودين ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بأوناش وحفارات وسيارات مجهزة لموقع الحادث .

وتكثف أجهزة الحماية المدنية في الوادي الجديد جهودها لانتشال جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن انهار عليهم الجبل شمال مدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بمصرع 5 أشخاص انهار عليهم جبل بمنطقة طروان حيث تحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وقيادات أمنية لموقع الحادث، وسط محاولات كبيرة لتحديد مدخل الجبل المنهار، لرفع الحطام وسحب الجثث من تحت الأنقاض