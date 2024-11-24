وزير الرياضة ورئيس "العاصمة الإدارية" يتابعان آخر استعدادات ماراثون زايد الخيري

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمقر مكتبة بالعاصمة الادارية الجديدة، وبحضور ممثلين عن بنك الطعام والشركة المنظمة والاتحاد المصري للمظلات ومجموعة العمل الخاصة بالإشراف علي تنظيم النسخة التاسعة لماراثون زايد الخيري "نجري للعون" والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم ٢٧ ديسمبر المقبل.

واستعرض القائمون علي الماراثون الخطوات التي ستتم في النسخة التاسعة للماراثون منذ انطلاقه في الساعة الثامنة صباحاً وحتي نهاية الماراثون.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء علي عمل بروفة للافتتاح علي ارض الواقع وذلك لتحقيق مزيد من الاطمئنان علي سلامة الإجراءات والأحداث للماراثون قبل انطلاق نسخته التاسعة بديسمبر المقبل.

يذكر انه سوف يتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري في العاصمة الإدارية الجديدة 27 ديسمبر القادم، وبمجموع جوائز يبلغ 20 مليونً جنيه و400 تذكرة للعمرة .