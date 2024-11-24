محمد صلاح يُحطم أرقاما قياسية جديدة.. الفرعون مازال يحتفل

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريق ليفربول بتحقيقه رقمين قياسيين جديدين خلال مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف رقم 300

سجل صلاح الهدف الثالث لليفربول في المباراة، ليقود فريقه للتقدم لأول مرة في اللقاء، رافعاً رصيده الشخصي إلى 300 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها، وهي المقاولون العرب، بازل، روما، تشيلسي، فيورنتينا، وليفربول.

الهدف رقم 100

ولم يتوقف تألق صلاح عند هذا الحد، حيث تمكن من تسجيل هدفه رقم 100 خارج الأرض في مختلف المسابقات، ليضيف إنجازاً جديداً إلى مسيرته المميزة، ويعزز مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة العالمية.

بهذا الأداء الاستثنائي، يثبت محمد صلاح مجدداً أنه لاعب من طراز عالمي وقائد حقيقي في اللحظات الحاسمة، حيث تستمر أرقامه وإنجازاته في إبهار عشاق كرة القدم حول العالم.