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الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار الذهب مستمر في الأسواق .. تفاصيل

سعر الذهب
سعر الذهب
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يستمر استقرار سعر الذهب داخل السوق المصرية بدون اي تغيير منذ ٣ أيام سابقة وحتي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد .
وسجل سعر أوقية الذهب 2715 دولار للبيع و 2716دولار للشراء و الجنيه الذهب نحو 30.08 ألف جنيه للبيع و 30.24 ألف جنيه للشراء .
سجل سعر عيار 14 نحو 2506  جنيها للبيع و 2520 جنيها للشراء و عيار 21نحو 3780 جنيها للبيع و 3760 جنيها للشراء .
سجل سعر عيار 18 نحو 3222جنيها للبيع و 3240 جنيها للشراء وعيار 24نحو 4320 جنيها للبيع و 4297 جنيها للشراء . 

عيار 21 عيار24 عيار 1ة سعر الجنيه الذهب عيار14