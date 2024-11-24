استقرار الذهب مستمر في الأسواق .. تفاصيل

يستمر استقرار سعر الذهب داخل السوق المصرية بدون اي تغيير منذ ٣ أيام سابقة وحتي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد .

وسجل سعر أوقية الذهب 2715 دولار للبيع و 2716دولار للشراء و الجنيه الذهب نحو 30.08 ألف جنيه للبيع و 30.24 ألف جنيه للشراء .

سجل سعر عيار 14 نحو 2506 جنيها للبيع و 2520 جنيها للشراء و عيار 21نحو 3780 جنيها للبيع و 3760 جنيها للشراء .

سجل سعر عيار 18 نحو 3222جنيها للبيع و 3240 جنيها للشراء وعيار 24نحو 4320 جنيها للبيع و 4297 جنيها للشراء .