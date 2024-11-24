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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عقب معركة مع قوات الأمن.. تفاصيل مقتل زعيم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالغربية

المضبوطات
المضبوطات
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أسفر تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن  بالغربية عن مقتل زعيم بؤرة إجرامية شديدة الخطورة وضبط ثلاثة آخرين وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر " بدون ترخيص " بقصد الإتجار  .

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عدد ( 4 عناصر إجرامية سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح – مخدرات – قتل – سرقة وسائل نقل "، ومحكوم على إثنين منهم بالسجن المؤبد فى جنايتى " إتجار بالمخدرات – قتل " ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين بؤرة إجرامية كائنة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها  أسفر التعامل عن مقتل أحدهم " زعيم التشكيل" وضبط باقى العناصر الإجرامية وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (2 بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش –  كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الهيروين ).
هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة ( 3 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

الحشيش مقتل زعيم بؤرة إجرامية بالغربية