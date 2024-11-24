مركز الإبراهيمية الإنجيلي يحتفل بالمشاركة المجتمعية للشابات

احتفل مركز الابراهيمية للاعلام التابع للطائفة الإنجيلية، بالمشاركة المجتمعية للشابات، مع عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني ، وذلك بقاعة ديلز - غمرة .

وشارك باللقاء المخرج يوسف منصور، مؤسس ومدير مركز الإبراهمية الإعلامى، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المسيحية للإعلام، النائب البرلماني الشيخ الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر ، الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف .

تخلل الاحتفالية مجموعة من الأغاني الوطنية وقدمتها الفنانة داليا فريد ، وقدم الاحتفالية الإعلامية ميرندا بطرس .

كما شارك بالحضور ايضا عدد من شيوخ الأزهر الشريف ، ومجمع البحوث الإسلامية، وبعض قساوسة وكهنة من الكنائس المسيحية بمختلف طوائفها.

وفي نفس السياق قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن المشاركة فى المجتمع والانخراط فى أنشطته لا يقتصر على الرجل فقط ولكن المرأة لها دور كبير جدا فى تقدم المجتمعات

وأضاف خلال كلمته باحتفالية المشاركة المجتمعية للشابات ، بان الكنيسة الإنجيلية أول من حرص على تعليم الفتيات وضرورة استغلال مواهبهم فى خدمة المجتمع فأنشأت مدارس لتعليمهم منذ 150 عام.

الجدير بالذكر يستهدف المؤتمر ضرورة التوعية بشأن أهمية ومشاركة المرأة فى المجال العام وفى الحياة السياسية والمجتمعية وعمل قوافل تنموية فى كافة محافظات مصر.

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