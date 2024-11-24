شركات صينية تطلق مشروعا زراعيا ضخما في الوادي الجديد.. والزملوط: 100 مليار جنيه حجم الاستثمارات في المحافظة

أعلنت رئاسة الوزراء، تشكيل تحالف من شركات صينية لتطوير منطقة زراعية متكاملة على مساحة مليون فدان في محافظة الوادي الجديد، عقب مباحثات أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين.

وستكون الخطة على غرار المنطقة الصينية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) وسيجري تطويرها بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حسبما قال محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين بحسب بيان مجلس الوزراء.

لماذا الوادي الجديد؟

تبلغ مساحة الوادي الجديد 440,098 كم²، ما يعادل 44% من إجمالي مساحة مصر و67% من مساحة الصحراء الغربية، تتكون المحافظة من خمس مراكز إدارية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 280 ألف نسمة.

في عام 2016 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان في منطقة الفرارة، الذي يعد من المشروعات الرائدة في مجال التنمية الزراعية، حيث يهدف إلى تأمين الغذاء، وإنشاء مجتمعات عمرانية، وتوفير فرص عمل لقطاع الشباب.

100 مليار جنيه حجم الإستثمارت في الوادي

وأشار اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أن حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التي تمثل كل أوجه الحياة لتلك المحافظة، وجميع القطاعات التنموية بها، مؤكداً أن ذلك يعد جزءاً من عملية تنموية مستدامة ومستمرة خلال الفترة القادمة.

وتطرق المحافظ إلى الجهود المبذولة في تطوير البنية الأساسية، والتنمية المحلية، وكذلك في تقنين أراضي وضع اليد والأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على أسعار السلع في المحافظة.

تفاصيل المشروع

سيعطي مشروع الشراكة مع الصينيين أولوية لزراعة محاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة على غرار النباتات الطبية والعطرية، وإنشاء صوبات لزراعة الفاكهة بغرض التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

كما يشمل زراعة المحاصيل الاستراتيجية بإنتاجية أعلى واستخدام محدود للمياه، وزراعة المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإقامة مجمع صوب زراعية لزراعة الفواكه بهدف التصدير، وإنشاء مجمع للبحوث الزراعية المتقدمة، ومجمع زراعي صناعي متكامل، بالإضافة لإقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار المشروع.

دعم الاستثمارات الصينية

وأكد محمد علاء الدين، أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، حرص المؤسسة على دعم الاستثمارات الصينية فى مصر، خاصةً مع وجود نماذج ناجحة للاستثمار فى الدولة، مثل منطقة تيدا الصناعية، كما نقل إشادة الجانب الصينى بالتسهيلات والحوافز، خاصة الضريبية التى تقدم للمستثمرين، لافتًا إلى أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الجانبين، سواء فى المجال الزراعى أو الطاقة الجديدة والمتجددة.

يأتى هذا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية ببحث فرص التعاون مع الجانب الصينى فيما يخص تحسين الإنتاجية الزراعية، والتعاون فى مجالات البحث الزراعى والتصنيع الزراعى، وكذلك نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الصينية، بحسب علاء الدين.

وتابع منوهًا بقيام المؤسسة بالتنسيق مع الجانب الصينى لبحث سبل التعاون، وتقديم مختلف الدعم والمعلومات لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، وأيضًا تقديم الدعم المطلوب لعمل الدراسات الفنية ودراسات السوق لبدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية فى هذا القطاع الواعد.

تسويق التمور

كما تشتهر محافظة الوادي الجديد بمجال تسويق التمور، حيث تم تسجيل أطول سلسلة فاكهة (تمور) في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2022، حيث ضمت 100 ألف تمرة.

كما تم تنظيم 3 ملتقيات دولية للتمور برعاية الرئيس، بالإضافة إلى التوسع في زراعة النخيل بزراعة 2.5 مليون نخلة.

انشاء أكبر مجمع حكومى

كما انتهت محافظة الوادي الجديد من انشاء اكبر مجمع حكومى مميكن بالمحافظة على مساحة 130 فدانًا شمال مدينة الخارجة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام بالمحافظة؛ بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات سواء العامة أو الاستثمارية، على النحو الذي يضيف للقدرات التنموية للمحافظة، ويُسهم في تيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين.

وبدأت المحافظة بالفعل في التشغيل التجريبي لمنشآت العاصمة؛ تمهيدًا للافتتاح الرسمي لها خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر مجمع المصالح الحكومية أول نموذج على مستوى المحافظات ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات ويشمل مبنى المديريات، ومنها مديرية التربية والتعليم، ومجمع المحاكم، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الضرائب العقارية، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ودارالحضانة، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى إداريا لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.