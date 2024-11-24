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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح "المنقذ" يقود ليفربول لريمونتادا على ساوثهامبتون

محمد صلاح
محمد صلاح
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريق ليفربول، لتحقيق تعادل ثمين والانتصار بنتيجة مثيرة على ساوثهامبتون في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بتفوق ساوثهامبتون، لكن محمد صلاح أظهر براعته المعتادة، حيث تمكن من تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 65 ليعيد ليفربول إلى المباراة في وقت حساس. 

ولم يكتفِ بذلك، بل أحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 83، مانحا فريقه التقدم ومؤكدًا دوره الكبير في إنقاذ الفريق في اللحظات الحاسمة.

بهذا الأداء الرائع، يواصل صلاح ترسيخ مكانته كأحد أعمدة ليفربول الأساسية وأحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يواصل بهذا الفوز مطاردته لفرق المقدمة في جدول ترتيب الدوري، بينما أثبت صلاح مرة أخرى أنه اللاعب الذي يعتمد عليه في اللحظات الصعبة.

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