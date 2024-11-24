تعاون اقتصادي وسعي للسلام.. تفاصيل اتصال بوتين وأردوغان

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول فيه الجانبان ملفات تتعلق بالعلاقات المشتركة إلى جانب قضايا دولية وإقليمية ذات اهتمام مشترك.

وذكر بيان الكرملين أن المناقشات امتدت إلى متابعة الحوار الذي دار بينهما خلال لقائهما السابق في مدينة قازان الروسية أواخر أكتوبر.

وركزت المحادثات على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين لزيادة فعالية هذا التعاون.

من جانبها، أفادت الرئاسة التركية عبر منصة "إكس" بأن الرئيس أردوغان شدد خلال الاتصال على التزام الطرفين بتطوير العلاقات في مختلف المجالات، وخصوصًا في التبادل التجاري.

كما أكد استمرار الجهود التركية الرامية إلى تخفيف التوترات في المنطقة وتعزيز مساعي تحقيق السلام والاستقرار.