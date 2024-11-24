تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة إبسويتش تاون

أعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، فى أول مبارة له مع الشياطين الحمر، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة أمام إبسويتش تاون، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: مزراوي، دي ليخت، دالوت

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، برونو فيرنانديز ، ديالو

خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو، إيفانز

البدلاء:

بايندر، ماجواير، هويبلند، زيركزي، مالاسيا، أنطوني، شاو، أوجارتي، ماينو

ويتطلع مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري، بينما يسعى إبسويتش لتحقيق مفاجأة على ملعبه.