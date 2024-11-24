النبراوي يفتتح مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2025

افتتح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2025، يرافقه الدكتور المهندس سعد مكرم، أمين الصندوق المساعد، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والمهندس سمير أبو الفتوح- وكيل لجنة الرعاية الصحية.



وأكد نقيب المهندسين أن المشروع يعد الأفضل على مستوى النقابات المهنية، وتحرص النقابة على تطويره بشكل دائم، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمهندسين، كما تسعى النقابة لتقديم الخدمة لأعضائها بصورة تنظيمية جيدة تليق بهم وبأسرهم.



جدير بالذكر أن باب التجديد والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم ممتد حتى 31 مارس 2025، علمًا بأنه قد تمت زيادة الحد الأقصى لمساهمة المشروع للمهندس وأسرته بمبلغ (5000) جنيه ليصبح الحد الأقصى (35000) جنيه، بخلاف (10000) جنيه للأمراض المستعصية طبقًا لنسب المساهمة المتعارف عليها في الدليل.