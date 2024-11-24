نائب محافظ الجيزة يتابع منظومة النظافة والتجميل والاشغالات بالعياط

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب جولة ميدانية حيث تفقد النائب شوارع قرية البليدة سيرا على الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأعمال التجميل والاشغالات، مؤكدُا على استمرار رفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول، في أطار تكليفات المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة.



وشدد على ضرورة رفع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.



كما تفقد النائب أعمال تأهيل وصيانة سقف كوبري مزلقان القرية ومعبر المشاه والسور الخرساني بطول شريط السكة الحديد للفصل بين السكة الحديدية والكتلة السكنية للأهالي.



والتقي نائب المحافظ بعدد كبير من أهالي القرية لمناقشة أهم المشاكل والأحتياجات الخاصة بنطاق قري البليده وخلال اللقاء أشار النائب الي ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.



واختتم النائب جولته بتفقد مجلس المدينة لمتابعة نسب إنجاز ملف التصالح، مشددًا بتقديم كافة التسهيلات والعمل علي تذليل أي معوقات تواجه المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لتقنين أوضاعهم وفقا للأشتراطات القانونية قبل انتهاء المده المحددة.

