بوريل: يجب الضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في لبنان

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب ممارسة الضغط على إسرائيل وحزب الله لقبول الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في بيروت: "إن ثمن عدم السلام في الشرق الأوسط أصبح باهظًا وغير قابل للتحمل بالنسبة للأشخاص الذين يموتون تحت القنابل، وبالنسبة للشعب في لبنان، وبالنسبة للمنطقة والعالم أجمع".

وأعرب عن أمله في أن تقبل إسرائيل الاقتراح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار، الذي قدمه المبعوث الأمريكي آموس هوشستاين الأسبوع الماضي إلى المسؤولين اللبنانيين. وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيتبرع بمبلغ 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) للجيش اللبناني.