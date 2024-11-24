مجدي نزيه يحذر السيدات من الطبخ في الأواني السيراميك

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي؛ نصائح صحية للتغذية السليمة وأفضل الأواني المناسبة لطهي الطعام، لافتا إلى أن الأواني «الألمونيا والفخار والاستانليس ستيل والبايركس والنحاس النظيف» هي أفضل أنواع أواني لطهي الطعام.

وقال الدكتور مجدي نزيه خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز وآية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد، إن أواني الألمونيا تكون خطر حال اندمج أكسيد الألمونيا مع الطعام، محذرا من ترك الطعام في الآنية الألمونيا لفترات كبيرة بعد تفريغه.

وتابع الدكتور مجدي نزيه: الطهي في الأوعية النحاسية قد يكون مفيدا للجسد وخاصة فئة السيدات، وفق لدراسة أجراها عالم دنماركي.

وحذر من الطهي في الأواني الجرانيت والسيراميك، معلقا: هييجي عليها يوم وطبقتها هتقل وتتشال وتسبب لنا أمراضا خطيرة.