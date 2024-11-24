محافظة الجيزة: تركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاه المطار بالمنيرة الغربية

أناب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، لافتتاح أعمال تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاه المطار بشارع السودان لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه .

وجاء تركيب المصاعد الكهربائية بعد توجيهات محافظ الجيزة بالتخفيف علي المواطنين خاصة كبار السن والطلاب وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات .

وقد كلف محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة الغربية بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاه المطار والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظراً لأهميتهم للمواطنين .