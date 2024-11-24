محافظا البحيرة ودمياط يفتتحان معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، معرض "أوكازيون دمياط للأثاث والديكور"، وذلك بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، محمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وعدد من القيادات بالمحافظة وأعضاء إدارة الغرفة التجارية.

ويستمر المعرض الذي تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحيرة بنادي ألعاب دمنهور لمدة شهر بدءًا من اليوم وحتى 21 من ديسمبر المقبل.

وعقب الافتتاح تفقد محافظي البحيرة ودمياط أجنحة المعرض المختلفة للوقوف على مستوى المعروضات من الأثاث والتأكد من جودتها، كما تم التأكيد على الالتزام بتخفيض الأسعار وتطبيق نسبة الخصم المعلن عنها والتي تصل من (20% إلى 40%).

من الجدير بالذكر أن المعرض يدعم الاقتصاد المحلي ويهدف إلى يخفف العبء عن المواطنين؛ بالإضافة لدعم وتشجيع التصنيع المحلي، دعم الشباب، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وأكدت محافظ البحيرة، أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، خاصة الشباب المقبلين على الزواج. كما أشادت بأهمية تشجيع المنتج المحلي لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض هو الأول من نوعه بمحافظة البحيرة، ويعد نموذجًا مختلفًا حيث يتم توفير الأثاث بأسعار مخفضة، كما أشادت بجودة المعروضات والخصومات التي تقدمها الشركات العارضة، والتي تتراوح بين 20% و40%.

كما أشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الغرفة التجارية إفتتاح معارض أخري تضم منتجات متنوعة.

كما أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على أهمية المعرض والذي يعمل كحلقة وصل مباشرة بين المصنع والمستهلك مما يسهم في توفير المنتجات والمعروضات بأسعار تلائم الشباب؛ كما أن المعرض هو الثاني على مستوى الجمهورية بعد إفتتاح معرض الشرقية، وأضاف أنه جاري التوسع لافتتاح مزيد من المعارض بمختلف المحافظات.

وأعرب مسؤولو وممثلو مصانع الأثاث عن سعادتهم بتواجدهم في محافظة البحيرة، مثمنين دور المحافظة في رعاية المعرض، كما تقدموا بالشكر لمجلس إدارة النادي لتوفير الدعم والتعاون لإنجاح المعرض.

وخلال تفقد المعرض قدمت شركة موبيليات الحسن عرضأ بمناسبة افتتاح المعرض، ويتضمن العرض تقديم غرفة أطفال يتجاوز سعرها 22 ألف جنية بالمجان على كل ثلاث غرف (نوم، أنتريه، سفرة).