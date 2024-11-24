رئيس الوزراء اللبناني: هجوم إسرائيلي على قاعدة للجيش رفضًا لوقف إطلاق النار

وصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأحد الهجوم الإسرائيلي على مركز للجيش في بلدة العامرية في جنوب لبنان بأنه رفض لأي وقف محتمل لإطلاق النار.

وقال الجيش اللبناني، إن جنديًا لبنانيًا قتل وأصيب 18 على الأقل في الهجوم على قاعدة للجيش في جنوب لبنان.

وقال ميقاتي، إن الهجوم يمثل "رسالة مباشرة ودموية ترفض كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي 1701".

وأضاف أن هذا العدوان هو شأن يخص المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت إزاء ما يحصل في لبنان".



واستهدفت غارات جوية إسرائيلية منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، بعد نحو ساعة من إصدار إنذارات بالإخلاء، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وتم استهداف المنطقة بعد أن أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أمرين بالإخلاء.