انتشال جثة من المفقودين تحت أنقاض جبل الطروان في الوادي الجديد.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادى الجديد، منذ قليل، من انتشال جثمان أحد المفقودين الخمسة في حادث انهيار جبل صخري بمنطقة جبال تروان بمدينة الخارجة .

حيث تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثمان مصطفى على حامد محمد 45 عام مقيم بمنطقة السبط بمدينة الخارجة وجاري استخراج باقي جثث المفقودين، فيما دفعت قوات الحماية المدنية باوناش وحفارات وسيارات مجهزة لموقع الحادث .

وتكثف أجهزة الحماية المدنية في الوادي الجديد جهودها لانتشال جثث 5 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن انهار عليهم الجبل شمال مدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بمصرع 5 أشخاص انهار عليهم جبل بمنطقة تروان وتحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وقيادات أمنية لموقع الحادث، وسط محاولات كبيرة لتحديد مدخل الجبل المنهار، لرفع الحطام وسحب الجثث من تحت الأنقاض.

انتشال جثة مفقود تحت انقاض جبل الطروان بالوادي الجديد (1)

انتشال جثة مفقود تحت انقاض جبل الطروان بالوادي الجديد (2)

انتشال جثة مفقود تحت انقاض جبل الطروان بالوادي الجديد (3)