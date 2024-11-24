مصطفى محمد على "الدكة".. تشكيل نانت ضد لوهافر في الدوري الفرنسي

كشف الجهاز الفني لفريق نانت والذي يلعب له المحترف المصري مصطفى محمد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة اليوم أمام لوهافر، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لافون

خط الدفاع: دوفرن، كاستيليتو، زيزيه، كوزا

خط الوسط: شيريفيلا ، دوغلاس أوغوستو، ليبنانت

خط الهجوم: موليه، أبلاين، سيمون

البدلاء:

كارلغرين، سينتونز، أميان، غبامين، ليرو، تابيبو، غويراسي، غاناغو، مصطفي محمد

يسعى فريق نانت لتحقيق النقاط الثلاث واستغلال دعم جماهيره في هذه المواجهة الحاسمة، بينما يطمح لوهافر للخروج بنتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.