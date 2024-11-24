بعد ضبط كميات كبيرة منه.. أضرار مخدر الماجيك مشروم

استخدام مخدر الماجيك مشروم غير قانوني وقد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة لا يُنصح بتجربته بأي شكل من الأشكال.

ما هو الماجيك مشروم؟

المـاجيك مشروم هو نوع من الفطريات يحتوي على مادة السيلوسيبين، وهي مادة نفسانية مهلوسة تؤثر على إدراك الواقع وتسبب هلوسات سمعية وبصرية.

أضرار الماجيك مشروم

* آثار نفسية:

* هلوسات مرعبة ومؤلمة.

* اضطرابات في التفكير والذاكرة.

* زيادة القلق والاكتئاب والبارانويا.

* نوبات هلع وذعر.

* أفكار انتحارية.

* اضطرابات في الشخصية على المدى الطويل.

* آثار جسدية:

* غثيان وقيء.

* زيادة ضربات القلب وضغط الدم.

* توسع حدقة العين.

* فقدان التوازن والتنسيق.

* ارتفاع درجة الحرارة.

* تشنجات عضلية.

* مشاكل في الجهاز الهضمي.

* أضرار طويلة الأمد:

* تلف في خلايا الدماغ.

* ضعف الجهاز المناعي.

* زيادة خطر الإصابة بالأمراض النفسية.

* الإدمان.



العوامل المؤثرة على شدة الأضرار

* الجرعة: كلما زادت الجرعة زادت حدة الأعراض الجانبية.

* التركيبة الكيميائية للفطر: تختلف تركيبة الفطر من نوع لآخر ومن مكان لآخر، مما يؤثر على قوة التأثير.

* الوضع النفسي: الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية هم أكثر عرضة لتأثيرات الماجيك مشروم السلبية.

* البيئة المحيطة: البيئة التي يتناول فيها الشخص الماجيك مشروم تؤثر على تجربته.

لماذا هو خطير؟

* عدم القدرة على التنبؤ بالتأثيرات: لا يمكن التنبؤ مسبقًا بكيفية تأثير الماجيك مشروم على كل فرد.

* خطر الحوادث: قد يؤدي فقدان التوازن والتنسيق إلى حدوث حوادث خطيرة.

* التفاعل مع الأدوية الأخرى: قد يتفاعل الماجيك مشروم مع الأدوية الأخرى بطريقة غير متوقعة.

وكانت قد تمكنت اليوم الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة من ضمنها مخدر الماجيك مشروم بحوزة عنصر إجرامى شديد الخطورة بالقاهرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بإستغلال محل إقامته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة كمزرعة لزراعة فطر "المشروم المخدر" من خلال بذور جلبها من الخارج وصوب أُعدت لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه "الماجيك مشروم" وترويجه عن طريق "تجفيفه أو خلطه بشيكولاتة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها 50 كيلو جرام تربة بداخلها فطر عيش الغراب المخدر "الماجيك مشروم" وزن المشروم بها 10 كيلو جرام- 2 كيلو جرام لفطر عيش الغراب المخدر "الماجيك" – 5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين - لتر لمخدر الكيتامين - عدد من قطع الشيكولاتة المخلوطة بفطر الماجيك مشروم - لتر من مخدر إغتصاب الفتيات GHP - مجموعة من الأدوات والخامات التى يستخدمها المتهم فى الزراعة والتصنيع ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (5 ملايين جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية مواصلتها التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.