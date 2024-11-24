زي النهارده.. أبل تاسمان يصبح أول أوروبي يكتشف جزيرة أرض فان ديمن

تمرعلينا اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، العديد من الأحداث التاريخية الهامة، منها أن تاسمان أصبح أول أوروبي يكتشف جزيرة أرض فان ديمن (التي أُطلق عليها لاحقًا اسم تسمانيا)، وخلال التقرير التالي نرصد أهم الأحداث الي شهدها هذا التاريخ، وهي كالتالي..



_في عام 1953 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 والذي أدان فيه إسرائيل بسبب مذبحة ارتكبتها في قرية قبية قرب بيت لحم.

_ أما في عام 1961 رفع علم الكويت الجديد.

_عام 1963 - اغتيال لي هارفي أوزوالد المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

_عام 1965 الشيخ صباح السالم الصباح يتولى الحكم في الكويت خلفا لأخيه الشيخ عبد الله السالم الصباح.

_موبوتو سيسيسيكو يستولي على السلطة في الكونغو ويغير اسمها إلى زائير.



_عام 1989 انتخاب إلياس الهراوي رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد يومين من اغتيال الرئيس رينيه معوض.

_اغتيال عبد الله عزام إثر تفخيخ سيارته التي كانت تقله لأداء صلاة الجمعة في باكستان.

_عام 1993 - اغتيال عماد عقل أحد القادة البارزين في حركة حماس بسبعين رصاصة.

_عام 1998 قائد الجيش اللبناني العماد إميل لحود يتسلم السلطة في لبنان رئيسًا للجمهورية خلفًا للرئيس إلياس الهراوي.

_رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يفتتح مطار غزة الدولي، وأول طائرة ركاب تصل من مصر.

2007 - رئيس الجمهورية اللبنانية المنتهية ولايته إميل لحود يغادر قصر بعبدا بحفل وداع رسمي في أول دقائق اليوم.

_انتخابات عامة في أستراليا أدت إلى هزيمة رئيس الوزراء جون هاوارد وفوز منافسه كيفن رود.

_عام 2013 توقيع اتفاق مؤقت بين إيران ومجموعة 5+1 يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

_بعد توتر متصاعد في العلاقات المصرية التركية، مصر تطرد السفير التركي في القاهرة وتركيا ترد بطرد سفير مصر في أنقرة.

_ارتفاع عدد حالات الوفاة في السعودية الناتجة عن فيروس كورونا إلى 55 حالة وفاة من أصل 130 إصابة.

_عام 2015 تركيا تسقط طائرة سوخوي 24 روسيَّة من الطائرات المُشاركة في الحرب في سوريا، بدعوى خرقها للأجواء التُركيَّة. واسفرت عن مقتل 5 قتلى و14 جريحا بينهم مستشارون بهجوم إنتحاري على فندق للقضاة بمدينة العريش بسيناء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

_هجوم إرهابي استهدف قوات الأمن الرئاسي التونسية خلف أكثر من 12 قتيلًا في قلب تونس العاصمة.

_2017 - مقتل 305 أشخاص وإصابة 128 آخرين في هجوم إرهابي على مسجد الروضة ببئر العبد شمال سيناء.

_2019 - الهلال السعودي بطل كأس دوري أبطال آسيا 2019 بعد تغلبه على فريق أوراوا الياباني بنتيجة المباراتين ذهاب إياب 3 - 0.

_عام 2022 - تعيين أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء في ماليزيا، عقبالانتخابات العامة التي أنتجت برلمان معلق.

_عام2023 بدء وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة بوساطة قطرية، مقابل تبادل محدود للأسرى وإدخال مواد طبية وإغاثية ووقود إلى قطاع غزة.