برلماني: انعدام أعمدة الإنارة في فرشوط بقنا و"الكهرباء" تطالب المواطن بدفع 26 ألف جنيه تكلفة العمود

قدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، لتوجيهه إلى كلٍ من رئيس الحكومة، ووزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم وجود أي عواميد كهرباء في شوارع مركز فرشوط بقنا وانعدام الإنارة.

وأكد «أبو نحول»، أن عدم وجود أي عواميد كهرباء في كثير من شوارع مركز فرشوط بمحافظة قنا، ووجود شارع كامل بعزبة القعامزة غير متوفر فيه أي أعمدة إنارة، يشكل تهديدا على الأهالي ليلًا.

وأرجع عضو مجلس النواب السبب إلى اهمال المحليات داخل المحافظة ومعاناة المراكز والقرى من عدم توافر الإنارة، مُشيرًا إلى أن الأهالي يستخدمون جزوع النخيل كأعمدة، لكنه لم يكن حلا آمنا، لأنه يتسبب في مخاطر للأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار النائب إلى أن شركات كهرباء فرشوط تطالب من كل مواطن بالمركز دفع 26 ألف جنيه ثمن تركيب عمود الإنارة. ما تسبب في حالة غضب عارمة وسط أهالي المركز مطالبين إيصال أصواتهم إلى وزير الكهرباء لحل أزمة ندرة الإنارة والتي تسببت في كثير من الكوارث منها حوادث الطرقات.

وبناءً عليه، طالب النائب خالد أبو نحول الحكومة، التدخل والتنسيق مع شركة الكهرباء والمحليات لحل أزمة انعدام الإنارة في مراكز وقرى قنا وخاصةً فرشوط التي ضج أهاليها غضبًا بسبب ما يتعرضون له من خطر ومعاناة.