«القاهرة الإخبارية»: القوات الأوكرانية ضعيفة أمام «الروسية» في دونيتسك

قال غيث مناف، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية أعلنت صباح اليوم تدمير أحد رادارات منظومة «إس 400»، وهذا الأمر جعل القوات الروسية تطلق وابلًا من المسيرات صوب الأراضي الأوكرانية.

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء: «دوت سلسلة من صفارات الإنذار وحالة التأهب الجوي في منطقة أوديسا وخاركيف وسومي بالإضافة إلى مقاطعة كييف وجيتومير غربي الأراضي الأوكرانية»، مشيرًا إلى أن جرى إسقاط 50 مسيرة من أصل 73 مسيرة، وذلك نتيجة الأعمال الدفاعية الأوكرانية.

وتابع، أن القوات الأوكرانية ضعيفة في مواجهة تقدم نظيرتها الروسية في منطقة دونيتسك، كما انسحبت جزئيا من كورسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية بدأت اليوم بـ73 اشتباكا في مقاطعة دونيتسك، موضحًا أن القوات الأوكرانية تحتاج إلى مزيد من التعبئة العسكرية.