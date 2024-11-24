وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا مع الإدارة العامة للطب الوقائي

عقد اليوم الأحد، الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتوة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائي، اجتماعًا موسعًا ضم جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك لمتابعة ومناقشة آليات العمل بتلك الإدارات وسبل النهوض بالخدمة الوقائية المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات التي قد تواجه عمل الإدارة.

واستعرضت كل إدارة مجهوداتها وخطة عملها واحتياجاتها للنهوض بمستوى الخدمة بها.

ومن جانبه أشاد "دويدار" بدور الطب الوقائي داخل المنظومة الصحية وأهميته القصوى، موجهًا الشكر لجميع فرق الطب الوقائي على مجهوداتهم المبذولة تجاه صحة المواطن والحفاظ عليها.

كما وجه بعقد اجتماع اسبوعي للإدارة العامة للطب الوقائي والإدارات التابعة لها لعرض الجهود المبذولة.

ووجه أيضاً جميع الإدارات التابعة للطب الوقائي بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالمديرية، لعرض وإبراز تلك المجهودات عبر وسائل الإعلام والتواصل المجتمعي والصفحة الرسمية للمديرية حتى يشعر المواطن بمجهودات الدولة المبذولة تجاه الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد "دويدار" خلال الاجتماع على المتابعة اليومية لأرصدة الأمصال المختلفة بجميع مراكز المحافظة والاطمئنان الى توافرها، وكذلك وكذلك التأكد من سلامة منظومة التبريد بالوحدات المختلفة ومدي كفاءتها وعمل الصيانة الدورية لها.

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