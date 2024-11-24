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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجراء 10 عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار ببني سويف

الدكتورة سماح جاد
الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف
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أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 10 عملية جراحية، اليوم الاثنين  16 نوفمبر 2024 بمستشفى الواسطى المركزي ضمن مبادرة الفريق الواحد، والتي أطلقتها مديرية الصحة للقضاء على قوائم الانتظار، في إطار المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف.

أوضحت وكيل وزارة الصحة، أن العمليات التي تم إجراؤها تنوعت ما بين عمليات الأنف والأذن والجراحات المختلفة والعظام  حيث أجري العمليات فريق من الأطباء المتميزين في تلك التخصصات، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تكثيف العمل نحو القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات بمستشفيات الفشن المركزي والواسطى المركزي تحت إشراف ومتابعة فريق العلاجى من المديرية.

ووجهت  وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى باشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى و الأطباء والمعاونين على ما بذلوه من جهود لخدمة المرضى، حيث أثنت على مجهودهم واستمرارهم بشكل جاد وذلك للقضاء التام علي قوائم الانتظار، والنهوض بمستوي الخدمة المقدمه للمواطن داخل محافظة بني سويف.

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