بيتابس مصر تتعاون مع أزيموت لتسهيل تسوية المدفوعات الإلكترونية

أعلنت اليوم، شركة بيتابس مصر، الحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة إي اف حي القابضة ، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع أزيموت، وهي شركة دولية رائدة في مجال إدارة صناديق الاستثمار ومحافظ الأوراق المالية بمصر.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من تسوية المدفوعات الإلكترونية على حسابات التداول وصناديق الاستثمار الخاصة بهم على منصة أزينفست، التابعة لشركة أزيموت باستخدام بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مسبقًا. وتعد هذه المبادرة أحد الإنجازات البارزة في مجال المدفوعات الرقمية الخاصة بمعاملات تداول الأسهم في مصر. جدير بالذكر أن تم توقيع هذا الشراكة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري فيما يتعلق بقبول بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مسبقًا في تداول الأسهم.

وتهدف هذه المبادرة الابتكارية إلى توفير حلول ومزايا الدفع الإلكتروني لقطاع الاستثمار، حيث إنها مصممة لتسهيل التجربة المالية للعملاء، وتمكينهم من تحويل الأموال إلى حساباتهم بسلاسة لتعزيز معاملاتهم الاستثمارية. كما تعد هذه المبادرة بمثابة شهادة على التزام شركتي بيتابس مصر وأزيموت بتوفير حلول دفع آمنة وسهلة الاستخدام مزودة بأحدث المزايا والخدمات لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم الادخارية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، عبر كريم عيادة المدير العام لشركة بيتابس مصر، أن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أزيموت مصر هي بمثابة خطوة بارزة في سوق الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أهمية هذه الشراكة في إتاحة حلول الدفع الرقمية للتداول في الأسهم باستخدام بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مسبقًا.

كما أكد عيادة على التزام شركة بيتابس مصر بدعم الشركات لتبني أحدث الحلول التكنولوجية لتعزيز تجارب العملاء، مضيفًا أن هذه الشراكة تتماشى مع مهمة الشركة الأساسية والمتمثلة في تسهيل وتطوير معاملات الدفع بجميع القطاعات.

تعاون



ومن جانبه أعرب أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر ورئيس إدارة الاصول الاقليمية في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن سعادته بقيام الشركة بتسطير فصلًا جديدًا من الإنجازات بالقطاع المالي غير المصرفي وذلك عبر إطلاق منصة azinvest وهي منصة رقمية شاملة تسمح للمستثمرين إمكانية الوصول بنقرة واحدة إلى جميع صناديق ازيموت التي تغطي فئات أصول متعددة بما في ذلك الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت والأسهم والذهب والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية .

وأضاف أبو السعد أن المنصة هي الأولى من نوعها في مصر، وهي مصممة لتمكين العملاء من إتمام معاملاتهم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو توقيع المستندات. كما أعرب أبو السعد عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة بيتابس مصر لتوفير حلول الدفع لمستخدمي المنصة ومساعدتهم في تحقيق جميع أهدافهم الادخارية والاستثمارية بسهولة، مؤكدًا على ثقته في هذه الشراكة التي ستثمر عن تحقيق مردود إيجابي عبر تبنى أفضل الحلول التكنولوجية لتوفير قنوات دفع مختلفة للمستثمرين لمساعدتهم في اتخاذ قرارت استثمارية سديدة وملائمة.