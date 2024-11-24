تنظم فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري" ببني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، بعنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري"، يوم 24 وحتى 27 نوفمبر الجاري، وعلى مدار 4 أيام بإشراف حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وهدي أحمد مسؤل برنامج التدريب بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام وزارة الصحة والسكان،وشيرين نعيم حافظ منسق الإعلامي بالاداره العامه للخدمه المواطنين بوزاره الصحه، سيد مدير خدمة المواطنين بمديرية الصحة.

تأتي فعاليات البرنامج التدريبي في ضوء المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ باحتياجات وشكوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، واستكمالاً لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خاصة في سرعة تلبية احتياجات ورغبات المواطنين، وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وأكدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة على أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة بني سويف، حيث سيتناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات و عن "تعزيز رضا المواطن واستخدامها في حل المشكلات، ووضع الحلول المثلى لتفاديها في المستقبل"، وذلك لرفع كفاءة مسئولي خدمة المواطنين بصحة بني سويف.