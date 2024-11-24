محافظ أسوان يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث مجالات التعاون الثنائي المشترك

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة كيم يونج هيون، والوفد المرافق له حيث تناول اللقاء العديد من مجالات التعاون الثنائى المشترك .

وخلال اللقاء الذى حضره المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى، رحب الدكتور إسماعيل كمال بالسفير الكورى ومرافقيه للاستمتاع بالمقومات المتعددة فى أسوان باعتبارها من أهم المشاتى والمقاصد السياحية، علاوة على تمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، والتنوع فى الأنماط السياحية .

تواصل مستمر مع الجانب الكوري لاتخاذ خطوات جادة لزيادة حركة السياحة الكورية

لافتاً إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الجانب الكورى لاتخاذ خطوات جادة لزيادة حركة السياحة الكورية، وخاصة فى ظل العلاقات المثمرة والبناءة المصرية الكورية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول .

فيما عبر كيم يونج هيون عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وحفاوة الاستقبال من السيد المحافظ، وإعجابه بجمال الطبيعة والآثار الخالدة ، مؤكداً على أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان يمثل جسر هام للتواصل ، وسيتم التنسيق لإعادة متطوعى KOICA ، مع إمكانية إعادة متطوعى التايكوندو من KOICA إلى جمعية التايكوندو بأسوان وإستقبال متطوعين جدد فى مجالات أخرى ، فضلاً عن طلب التعاون فى تنفيذ مشاريع مستقبلية فى هذا الإتجاه بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم الوافدين فى أسوان وتخطط لرحلة منفصلة لإجراء مشاورات أولية .

وأضاف بأنه سيتم التعاون بشأن إقامة مشاريع EDCF المتعلقة بأسوان مثل مشروع تحديث إشارات السكك الحديدية بين الأقصر والسد العالى ومشاريع معالجة النفايات الصلبة ، فضلاً عن دراسة إقامة فعاليات ثقافية ، وإحياء التعاون بين محافظة أسوان والحكومات المحلية الكورية (مثل غوانغجو) .

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية الدروع تعبيراً عن متانة العلاقات المصرية الكورية.

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