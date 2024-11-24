التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وبتروجت في الدوري الممتاز

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة بتروجت، المقررانطلاقها بعد قليل على ملعب الإسماعيلية في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

تشكيل الإسماعيلي كالتالي-

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع : حاتم سكر - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار -محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد - إريك تراوري - محمد عبد السميع.

خط الهجوم: نادر فرج - خالد النبريصي - مروان حمدي

ويجلس على البدلاء في المباراة كلًا من: كمال السيد ، عماد حمدي ، على الملواني ، محمد حسن، محمد زيدان ، محمد خطاري، عمر القط، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح.

تشكيل بتروجيت أمام الإسماعيلي

فيما جاء تشكيل فريق بتروجيت الذي أعلنه سيد عيد المدير الفني للفريق كما يلي:-

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، هادي رياض، أحمد بحبح، أحمد رضا.

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، توفيق محمد، بدر موسى، محمد دودو.

خط الهجوم: جبريل شاشيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: زياد فرج، عبد الله محمود، إسماعيل بامبا، محمد علي عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي، محمد خليفة.

مشوار الإسماعيلي وبتروجت في الدوري

افتتح الإسماعيلي مشوار في الدوري المصري بالتعادل على أرضه أمام غزل المحلة بدون أهداف، ثم خسر أمام سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المقابل تعادل بتروجت في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدف لكل فريق وبنفس النتيجة تعادل الفريق البترولي مع مودرن سبورت في الجولة الثانية.