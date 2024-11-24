محافظ بني سويف يتابع مستجدات حملة " الـ 16 يوم" لمناهضة العُنف ضد المرأة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، البرنامج الزمني لحملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي تُطلقها المحافظة غدًا الاثنين 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، حيث تأتي هذه الحملة ضمن برنامج الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في محاورها الأربعة، لدعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

حيث ناقش المحافظ آليات وإجراءات تنفيذ الحملة وتوزيع المهام والأدوار الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة في الحملة التي سيتم تنفيذها "تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم"،وبإشراف وحدة شؤون المرأة بالديوان العام، وتتضمن تنظيم حزمة من الفعاليات والأنشطة مثل الحملات الإعلامية وعقد لقاءات وندوات لنشر الوعي عن أهمية دور المرأة وكونها تشكل نصف المجتمع ولا يجوز ممارسة أى شكل من أشكال العنف عليها أو التمييز ضدها.

وأكد المحافظ على أهمية الحملة في رفع الوعي بقضية العنف ضد المرأة، والعمل على القضاء على جميع أشكاله، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع، ولا بد من توفير بيئة آمنة تدعم تمكينها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

فيما أعربت مدير وحدة شؤون المرأة بديوان عام محافظة بني سويف" د. شيماء كرم " عن شكرها الكبير للدعم غير المحدود من المحافظ للحملة وغيرها من الجهود التي تمس قضايا المرأة في مختلف النواحي الحياتية ، موضحة أن حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة" تمثل خطوة مهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية احترام حقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأوضحت أن الحملة تستهدف نشر ثقافة المساواة وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية، من خلال سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تشمل ندوات وحملات إعلامية ولقاءات مجتمعية، مؤكدة أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تسعى لتعزيز دور المرأة في جميع المجالات وضمان مشاركتها الفاعلة في بناء الوطن، مؤكدة على تنفيذ تكليفات المحافظ بالحرص على التنسيق الفعال مع الجهات المختلفة لإنجاح الحملة، وضمان تحقيق أهدافها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين بمختلف فئات المجتمع.