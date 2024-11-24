ضمن مشروع البطل الأوليمبي.. فوز بني سويف بالمركزين الأول والثاني في رفع الأثقال والملاكمة

هنأ الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي الشباب والرياضة بحصول أبناء وبنات بني سويف على المركزين الأول الثاني _في الترتيب العام _ في اللقاء الختامي التقييمي في لعبتي رفع الأثقال والملاكمة، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، والذي أقيم بالمركز الأوليمبي بالمعادي في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2024، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

من جانبه أشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة إلى حصول لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة في الملاكمة وانضمام عدد من اللاعبين لمرحلة الصفوة، وذلك فى اللقاء التقيمى للعبة الملاكمة لمراحل ( براعم / ناشئين / شباب ) الذى اقيم بالمركز الاوليمبى بالمعادى خلال الفترة من من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري

حيث حصل لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف على المركز الأول في الترتيب العام فى اللقاء التقيمى للعبة رفع الاثقال لمراحل (ناشئين/ شباب) وإنضمام 8 لاعبين ولاعبات لمرحلة الصفوة، حيث حصل (بسمة رمضان عبد الوهاب على المركز الأول فى ميزان 49كجم، سندس محمد عبد القادر على المركز الأول فى ميزان 76كجم، هناء أمين عبد الوهاب على المركز الأول فى ميزان 55 كجم ،عبده محمد عبد الوهاب على المركز الأول فى ميزان 67 كجم ،بدوى محمد بدوى على المركز الأول فى ميزان 73 كجم ،محمد خالد عبد الستار على المركز الأول فى ميزان 81 كجم ،عبد الرحمن أشرف عبود على المركز الأول فى ميزان 89كجم، وفي مرحلة الشباب: حصول اللاعب محمد جابر كمال على المركز الأول فى ميزان 73 كجم ، عبد الله سيد عبد الحميد على المركز الأول فى ميزان 89 كجم ، محمد مصطفى محمد على المركز الأول فى ميزان 81كجم

كما حصل (مازن عصام عبد الكريم على المركز الأول فى ميزان 71 كجم ، فهد محمد كمال على المركز الأول فى ميزان 60كجم، عبد الرحمن محمد كمال على المركز الأول فى ميزان 60 كجم ، زياد بدير جاب الله على المركز الأول فى ميزان 72 كجم ، شهد أبو اليسر محمد على المركز الأول فى ميزان 48 كجم ، يحيى فتحى عبد الفتاح على المركز الثانى فى ميزان 71 كجم ، محمد خالد كمال على المركز الثانى فى ميزان 71كجم ، هنا محمد عبد الحميد على المركز الثانى فى ميزان 48 كجم ، مصطفى إبراهيم شعبان على المركز الثالث فى ميزان 60 كجم ،فهد ياسر راضى على المركز الثالث فى ميزان 51كجم ،مروة محمد مهدى على المركز الثالث فى ميزان 60 كجم ، بسملة مصطفى إسماعيل على المركز الثالث فى ميزان 57كجم ، ياسمين طه عبد الحكيم على المركز الثالث فى ميزان 60كجم.

وهنأت مدير الشباب والرياضة، العاملين بالمديرية وفي مقدمتهم :دكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة ، والمشرفين والقائمين على المشروع من المدربين "رفع الأثقال" :مدربى اللاعبين بالمشروع كابتن أحمد محمد عبد العزيز مدرب مرحلة الصفوة بالمشروع ، الكابتن مصطفى محمد عبد العزيز مدرب مرحلة ( الناشئين / الشباب ) بالمشروع ،وإدارى المرحلتين : الكابتن محمد محمد أحمد ، الكابتن ربيع هاشم عبد الفضيل ، ومدير المشروع ببنى سويف الكابتن إيمان حسين

وفي لعبة الملاكمة إداري المراحل" كابتن. حسن زكريا ، كابتن مصطفى أسعد، كابتن محمد محمود "ومدربى المشروع (كابتن محمد عبد الرحمن مدرب مرحلتى "ناشئين / شباب" ، والكابتن مصطفى أبو بكر مدرب مرحلتى "ناشئين / براعم" ، الكابتن أحمد محمد يونس مساعد مدرب مرحل البراعم.