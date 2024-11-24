بهدف لكل فريق.. انتهاء الشوط الأول بين ليفربول وساوثهامتون

تعادل فريق ساوثهامتون، مع نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، بهدف لكل فريق، فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب "سينت ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أحرز هدفي الشوط الأول اللاعب دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء لصالح فريق ليفربول، وذلك بعد ارتباك فى خط دفاع ساوثهامتون أستغله لاعبو الريدز، بينما جاء هدف التعديل عن طريق اللاعب أدم أرمسترونغ فى الدقيقة الـ 41 من عمر اللقاء.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، وفشل كل فريق فى فرض اسلوب لعبه على الآخر، ولكنهما نجحا فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل هدفي الشوط الأول.

وخاض الهولندي ارنى سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح.



بينما دخل فريق ساوثهامتون اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس مكارثي.

خط الدفاع: كيلي ولكر بيترس، جاك ستيفنس، تايلور هاروود بيليس.

خط الوسط: فلين داونز، ماتيوس فيرنانديز، آدام لالانا، تايلر ديبلنج.

خط الهجوم: ريان فراسير، أدم أرمسترونغ، باول اونواتشو.



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ساوثهامتون في قاع البريميرليج برصيد 4 نقاط.