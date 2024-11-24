سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد جاهزية معدات التعامل مع تقلبات الطقس ‎

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم الأحد ، بجولة ميدانية تفقد خلالها نقاط تمركز وانتشار سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية، في المناطق والأماكن الحيوية، التي من المحتمل أن تشهد تجمعات للمياه حال سقوط أمطار، للاطمئنان على جاهزية تلك المعدات والسيارات لسحب وشفط أي تراكمات للمياه وتصريفها، لتحقيق السيولة المرورية والتعامل الفوري معها.

يأتي ذلك فى ضوء تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، بمتابعة الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لفصل الشتاء، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم الأمطار ، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل السريع مع مثل تلك الأحداث والمواقف الطارئة.

حيث أشار السكرتير العام المساعدإلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي فروع شركة المياه "تحت إشراف المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي " بإعداد وتنفيذ خطة لأماكن انتشار وتوزيع المعدات والسيارات في المناطق والبؤر التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية على مستوى مدن المحافظة،منوها عن تكليفات المحافظ لمسؤولى الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من : علاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة ومسوؤلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية.