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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمين بـ" خلية داعش قنا"

المستشار وجدي عبد
المستشار وجدي عبد المنعم
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قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، تأجيل محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا لجلسة 22 ديسمبر.


وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية  بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

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